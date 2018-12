Samp-Spal, probabili formazioni: Defrel-Kownacki in avanti

Ancora poco e sarà debutto per la Samp in Coppa Italia contro la Spal, in una sfida da dentro o fuori che vede i blucerchiati favoriti per il passaggio del turno.

Formazione ampiamente stravolta per Giampaolo con Defrel-Kownacki di punta e Saponara a dare quel pizzico di fantasia. Rafael difenderà i pali blucerchiati.

Sampdoria Spal Coppa Italia: probabili formazioni

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Rafael; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Jankto, Ronaldo Vieira, Ekdal; Saponara; Defrel, Kownacki. All. Giampaolo.

SPAL: Milinkovi-Savic; Cionek, Djourou, Bonifazi; Dickmann, Viviani, Valdifiori, Luiz, Valoti; Floccari, Paloschi. All. Semplici.

ARBITRO: Di Paolo.

CALCIO D’INIZIO: martedì ore 20.45, stadio Luigi Ferraris