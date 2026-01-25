Samp, solo 0-0 a Catanzaro, ed adesso è penultima in classifica...

Tra la pioggia, il vento e il freddo, la Sampdoria torna da Catanzaro con un pareggio a reti inviolate.

Divisione dei punti meritata, ma la squadra di Gregucci e Foti non riesce assolutamente a cambiare passo come la classifica esige.

Gara diligente con due occasioni da rete su azioni da corner, una per tempo, con Abildgaard e De Paoli; mentre i padroni di casa, dopo un primo tempo assolutamente impalpabile hanno accelerato nella seconda frazione di gioco colpendo anche una traversa con Cisse.

L’esordiente portiere blucerchiato, alla quinta apparizione da titolare della sua carriera, e’ riuscito a mantenere la propria porta inviolata con un paio di ottime parate ed uno svarione in uscita su un calcio d’angolo calabrese.

La formazione genovese ha cambiato modulo di gioco passando ad un 3/4/2/1 inserendo i nuovi acquisti Martinelli e Viti (uscito nell’intervallo per un affaticamento muscolare) con Coda a guidare la fase offensiva coadiuvato dai “piccoletti” Pafundi e Cherubini.

Nella ripresa sono subentrati Vulikic, Brunori, Begic e Bellemo ma la squadra non ne ha tratto vantaggio.

Gregucci e Foti non sono riusciti a infondere gioco ed idee anche se il pareggio non è assolutamente da buttare ma racimolare due punti in tre gare dopo gli acquisti di gennaio non è un buon viatico per il futuro del campionato.

Dopo ventun gare ci sono sei squadre in un punto, quindi tutto è ancora da definire, ma perdere il 50% delle partite e soprattutto gli scontri diretti non è di buon auspicio.

Ed il prossimo turno scende al Luigi Ferraris lo Spezia per un derby vietato ai deboli di cuore.

Da sottolineare la colorita rappresentanza di tifosi blucerchiati che hanno esposto uno striscione di solidarietà verso la popolazione calabrese che ha subito le calamità meteorologiche.

IL TABELLINO / CATANZARO-SAMPDORIA 0-0

CATANZARO (3-4-2-1) Pigliacelli; Frosinini (37′ st Bashi), Brighenti, Cassandro; Favasuli, Petriccione, Rispoli (30′ st Buglio), D’Alessandro (30′ st Di Francesco); Iemmello (21′ st Liberali), Cisse; Pittarello (21′ st Pandolfi). A disp. Marietta, Borrelli, Alesi, Di Chiara, Nuamah, Pompetti. All. Aquilani.

SAMPDORIA (3-4-2-1) Martinelli; Hadzukadunic, Abildgaard, Viti (1′ st Vulikic); Depaoli, Conti, Henderson, Giordano; Pafundi (37′ st Bellemo), Cherubini (24′ st Begic); Coda (11′ st Brunori). A disp. Ghidotti, Ravaglia, Palma, Ferrari, Vulikic, Ricci, Girelli, Casalino. All. Foti-Gregucci.

ALBERTO SQUERI

