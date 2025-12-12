Samp, sconfitta anche a Palermo (0-1): ora occorre fare punti a Padova!

Continua il mal di trasferta della Sampdoria che non conquista i tre punti dal 20 ottobre 2024; i blucerchiati cedono di misura (1-0) contro il blasonato Palermo.

La classifica fa sempre più paura ma la partita è stata sino all’ultimo sul filo di lana con un piglio combattivo che lascia un po’ di ottimismo in casa sampdoriana.

Il rammarico più grande è aver preso gol in contropiede (!)con il bravo Ghidotti che ha palesato un’incertezza di troppo.

Prima mezz’ora di marca siciliana, poi la gara ha vissuto un forte equilibrio e la Sampdoria, pur tenendo il possesso palla, ha come sempre creato poco eccetto un colpo di testa di Massimo Coda a fil di palo.

Nella ripresa gli ingressi di Barak e Pedrola hanno portato linfa nuova al team di Gregucci ma non sono riusciti nel difficile tentativo di portare punti sotto la lanterna.

Hadzukanovic si è dimostrato il miglior difensore nella rosa blucerchiata ed il rientro di Abildgaard si è notato in fase di costruzione; mentre hanno deluso i gioiellini Pafundi e Cherubini oltre i soliti noti De Paoli e Benedetti.

Il Palermo, dal suo canto, ha conquistato la terza vittoria consecutiva e punta decisamente alla vetta del campionato cadetto come il pronostico imponeva; ma a parte la prima mezz’ora ha faticato ben più del previsto.

In casacca rosanero hanno ben figurato gli ex Bereszyinski, Augello, Palumbo e capitan Bani che ha dominato la propria area di rigore.

Ha ben diretto l’arbitro Pezzuto che non ha mai estratto cartellini facendo giocare le due squadre con coerenza per tutti i 98′ di gioco.

Ora testa al prossimo turno in quel di Padova con la convinzione che la Sampdoria deve per forza accompagnare le proprie prestazioni con animo combattivo per sopperire ai notevoli limiti tecnici.

PALERMO-SAMPDORIA 1-0

RETE: 29′ Le Douaron.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen – Bereszynski (74′ Peda), Bani, Ceccaroni; Pierozzi (46′ Diakité), Ranocchia (74′ Blin), Segre (84′ Giovane), Augello; Palumbo (66′ Gomes), Le Douaron; Pohjanpalo.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Ghidotti – Venuti (92′ Giordano), Hadzikadunic, Abildgaard – Depaoli, Conti (56′ Barak), Henderson, Benedetti (56′ Cherubini), Ioannou (68′ Ricci)- Pafundi (68′ Pedrola)- Coda.

ARBITRO: Pezzuto

ALBERTO SQUERI

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube