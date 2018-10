Samp-Sassuolo, Giampaolo: Ho fiducia nei ragazzi

Clic: on. Obiettivo riaccendere la Sampdoria per la prima partita dopo la sosta delle nazionali. «Oggi in Serie A devi essere sempre competitivo – Marco Giampaolo apre così la propria conferenza pre-Sassuolo -. Devi farti trovare pronto sul piano tecnico e soprattutto mentale. C’è grande equilibrio nel nostro campionato, i risultati di ieri lo evidenziano. Domani sarà un’impegno importante, contro una squadra che ha idee, palleggio e gioco. Oltre l’ostacolo c’è però una bella prospettiva».

Crescita. «Ho molta fiducia nella mia Samp – prosegue il tecnico -, per lo spirito con cui si allena e con cui gioca. Saponara? È disponibile. Sta lavorando bene e con lui molti altri: ho la sensazione che settimana dopo settimana chi non gioca o gioca meno stia crescendo. Ho opportunità in tutti i ruoli: davanti, a centrocampo e dietro. Stanno tutti bene adesso».

Nazionali. In questi giorni erano in tanti i blucerchiati sparsi per l’Europa. «Sono sempre contento quando i miei ragazzi vengono convocati in nazionale – sorride l’allenatore -, perché vestire la maglia del proprio Paese è un’ambizione per chiunque. Quando si torna da un’esperienza internazionale, a prescindere dal numero di partite giocate, la propria esperienza si arricchisce sempre di un po’».