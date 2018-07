Samp, Rafael: Un onore essere qui

Una trattativa lampo lo ha portato a vestire il blucerchiato. Rafael Cabral Barbosa arriva alla Sampdoria con grande entusiasmo.

«Indossare la maglia di un club così importante è un onore per me – dichiara al media ufficiale l’estremo difensore ex di Santos e Napoli -. Ringrazio il presidente Massimo Ferrero per avermi dato questa opportunità: qui trovo un tecnico come Marco Giampaolo, che rende centrale il portiere nella costruzione del gioco, e una tifoseria straordinaria».

Tradizione. «La Samp ha una bella tradizione con il calcio brasiliano – conclude -. A Genova hanno giocato campioni come Cerezo, Silas, Doriva e il mio collega Da Costa. Io e Júnior Tavares lavoreremo sodo per continuare la strada solcata da chi ci ha preceduto e lasciare il segno».