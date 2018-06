Samp, Presentata la collaborazione con la Vis Pesaro

Mille persone e tanto entusiasmo per la Vis Pesaro e per la Sampdoria. In un piazzale della Libertà gremito di tifo – anche blucerchiato – è stata presentata ufficialmente ieri pomeriggio a Pesaro la nuova collaborazione tecnica tra i due club.

Accoglienza. Il presidente Massimo Ferrero e il direttore sportivo Carlo Osti sono stati accolti dal sindaco Matteo Ricci, dai presidenti Marco Ferri e Roberto Bizzocchi e dagli altri dirigenti della società biancorossa, tornata in Serie C dopo 13 anni.

Progetto. La Samp – come sottolineato nel corso della festa – metterà a disposizione della prima squadra marchigiana i suoi giovani doriani più interessanti, al fine di dar loro la possibilità di proseguire in una realtà professionistica il proprio percorso di formazione. Nel contempo le due realtà collaboreranno nell’ambito del progetto Next Generation.