Samp, preparazione per il Monday Night contro il Sassuolo

La Sampdoria continua la preparazione verso il Monday Night con il Sassuolo in vista del quale ha svolto un allenamento mattutino sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco tra esercitazioni tecnico-tattiche e una serie di partitelle a tema. Seduta personalizzata per Gabriele Rolando mentre Vasco Regini ha proseguito il programma individuale di recupero.

Vigilia. Oggi, domenica, Marco Giampaolo ha fissato un’altra sessione mattutina al termine della quale, alle 12.45 circa, incontrerà i media per la consueta conferenza stampa della vigilia per una sfida in cui la Samp è chiamata ad una prova di definitiva maturità e per un vero e netto salto in classifica.