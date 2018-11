Samp, Praet: col Toro brutta prestazione

Dennis Praet è stato l’ultimo a deporre le armi: non ha mai tirato indietro la gamba, anche se le cose non sono andate come avrebbe voluto.

«Contro il Torino qualcosa non ha funzionato – commenta il belga -, non è stata certo la nostra migliore partita. Abbiamo dato tutto, ma siamo stati un po’ sfortunati. I granata invece sono stati molto efficaci: hanno fatto quattro gol fin troppo facilmente».

Simulazione. Il rigore guadagnato dopo il duello con Baselli non è bastato a riaprire i giochi. «Abbiamo cercato il gol – continua il numero 10 -, ma non è stato sufficiente. Il rigore nel primo tempo? Per me lo era, l’arbitro mi ha detto che avevo simulato, ma si sbaglia». Due sconfitte di fila, e ora? «Siamo motivati – conclude -, abbiamo perso due volte e dobbiamo tornare a vincere. A Roma non sarà facile ma dobbiamo provarci».