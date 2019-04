Samp, Praet: Abbiamo le carte per l’Europa

Uno dei protagonisti del successo sul Milan è senza ombra di dubbio Dennis Praet. Fresco di ritorno dalla nazionale belga, il centrocampista blucerchiato è stato autore di una gara di qualità tecnica e sacrifico, caratteristiche che gli hanno permesso di trovarsi sempre nel vivo del gioco. «Abbiamo fatto una buona prova contro un avversario forte – spiega -. Sto attraversando un buon momento, è vero, ma non mi piace parlare solo di me: è la squadra che sta giocando molto bene. Queste prestazioni ci danno fiducia e penso che in campo si veda».

Carte. Tre punti che arrivano nella prima di una serie di sfide ravvicinate e contro avversari di alta caratura. Mercoledì infatti si torna in campo all’”Olimpico” di Torino. Il tempo per recuperare le energie è poco, ma Praet pensa positivo. «Mancano nove partite alla fine – conclude -. Le prossime tre sono molto difficili ma abbiamo le carte in regola per conquistare altri punti importanti e continuare ad in seguire il nostro obiettivo».