Samp-Parma, aperta prevendita per amichevole di Trento

La Samp comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per l’amichevole Sampdoria-Parma, gara in programma sabato 28 luglio 2018 allo stadio “Briamasco” di Trento.

Le poltroncine di Tribuna Nord (settori B e C) sono disponibili al prezzo di 20,00 euro; i Distinti (settori A, E e D) e la Tribuna Sud al prezzo di 14,00 euro. I minori di 17 anni e gli over 65 potranno acquistare i tagliandi per tutti i settori (fatta eccezione per le Poltrone Coperte) al prezzo di 5,00 euro. I bambini fino gli 8 anni pagheranno solo 1,00 euro in tutto lo stadio, eccetto in Tribuna Nord.

Sarà possibile acquistare i biglietti sia allo stadio (biglietterie attive a partire dalle ore 14.00) sia tramite internet (fino alle ore 13.00 del giorno della gara). I cancelli apriranno alle ore 16.30, il calcio di inizio è fissato alle ore 18.00.

La richiesta di accreditamento per i media e i fotografi deve obbligatoriamente comprendere i dati personali, la copia del documento d’identità e della tessera dell’Ordine dei Giornalisti. La domanda dovrà essere inoltrata all’e-mail ufficiostampa@actrento.com entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 27 luglio e sarà tenuta in considerazione fino all’esaurimento dei posti disponibili. Le richieste effettuate oltre i limiti previsti non saranno soddisfatte.