Samp, leggero predominio viole nei precedenti con la Fiorentina

128° confronto in Serie A tra Fiorentina e Samp: la Viola ha ottenuto 45 successi contro i 37 dei blucerchiati – completano il bilancio 45 pareggi.

La Fiorentina ha vinto la gara d’andata contro la Sampdoria senza subire reti (2-0 firmato dalle reti di Giacomo Bonaventura e Nikola Milenkovic al Ferraris) e potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali in Serie A contro i blucerchiati senza incassare gol per la prima volta dal 2008/09 (due vittorie per 1-0 con Cesare Prandelli in panchina). La Fiorentina è andata a segno in ciascuna delle ultime 17 gare di Serie A contro la Sampdoria, già striscia più lunga in assoluto di partite consecutive in rete per la Viola contro una singola avversaria nella competizione. Nessun pareggio nelle ultime sette sfide di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina (quattro successi per i viola e tre per i blucerchiati) – cinque delle sette gare precedenti tra le due formazioni erano terminate in parità. La Sampdoria è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina giocate nel girone di ritorno di Serie A (3V, 3N), l’unica sconfitta blucerchiata nel parziale è stata un 5-1 viola del 16 febbraio 2020. L’ultima volta in cui la Fiorentina si è trovata sotto nel punteggio di un gol in una gara di Serie A per poi vincere la sfida risale al 30 novembre 2021 contro la Sampdoria, proprio al Franchi: dopo il vantaggio iniziale firmato dal blucerchiato Manolo Gabbiadini, la Viola è riuscita a rimontare grazie ai gol siglati da Josè Callejon, Dusan Vlahovic e Riccardo Sottil.