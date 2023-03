Samp, Lega Bogliasco contro i debiti del club

I gruppi consiliari della Lega a Genova e a Bogliasco all’attacco dei debiti che la Samp ha nei confronti del Comune del Golfo Paradiso



“Il Comune di Bogliasco ha posto in essere quanto possibile per recuperare il proprio credito per canoni non corrisposti dalla Sampdoria, credito che oggi è “coperto” dall’ombrello della procedura di Composizione Negoziata della crisi della società concesso dal Tribunale e dalla quale attendiamo sviluppi”.

Lo hanno dichiarato in una nota il sindaco Luca Pastorino e il consigliere delegato allo Sport del Comune di Bogliasco Massimo Albasini replicando al consigliere comunale della Lega Federico Fossa che aveva chiesto spiegazioni riguardo al debito di 345 mila euro contratto dalla Sampdoria al 31 dicembre 2022 nei confronti del Comune per la concessione dell’area del centro sportivo Mugnaini dove si allenano i blucerchiati.

Il sindaco ha evidenziato che “la Lega ha chiesto di revocare la concessione alla Sampdoria in territorio comunale e, di fatto, ha accusato l’amministrazione di non aver fatto nulla per mandare via la società dal paese”.

“Il Sindaco e l’amministrazione si chiedono, piuttosto, quale sia l’atteggiamento e la posizione della Lega all’interno dell’amministrazione del Comune di Genova, dove la Lega è maggioranza, nei confronti di Sampdoria per l’utilizzo dello stadio Luigi Ferraris all’interno del quale il club continua a giocare” dice Luca Pastorino.

“Il Comune di Bogliasco deve essere attore protagonista nell’ambito della concessione dei campi alla Sampdoria – afferma Fossa -. Al momento ci sono tutti i presupposti affinché venga a decadere questa convenzione che riguarda un’area nevralgica di Bogliasco ed è assolutamente impensabile che per prendere dei provvedimenti si stia in attesa degli sviluppi legati alla possibile cessione della società calcistica”.

Non è, però, tardata la risposta del gruppo consiliare del Comune di Genova della Lega che il sindaco Pastorino chiama in causa (il capogruppo consiliare leghista a Tursi Federico Bertorello è di Bogliasco).

In una nota si legge: “Pastorino dribbla domanda lecita e lancia palla in campo che non gli compete.”

“Apprendiamo dalla stampa – si legge in una nota – la polemica sollevata dal sindaco Pastorino sulla Sampdoria a Bogliasco. Il sindaco ha provato, evidentemente, a dribblare una domanda lecita e puntuale di un consigliere di minoranza e ha lanciato la palla in un campo che non gli compete.

A Genova, la Lega, forza di maggioranza rappresentata in giunta, monitora costantemente con il sindaco Bucci l’evolversi della situazione societaria, consapevole del valore aggiunto per la città derivante dalla presenza di una squadra nella massima serie, soprattutto in vista di Genova capitale europea dello sport 2024.

Nella nostra maggioranza di governo della città di Genova la Lega ha idee chiare: non si direbbe lo stesso per quella di Pastorino che, anziché rispondere alla semplice domanda di un consigliere, ha preferito montare un caso che non esiste”.