Samp, Kownacki: Il Mondiale è un sogno che si avvera

Ci ha sperato fino all’ultimo e ha fatto bene. Dawid Kownacki ha esordito con la nazionale maggiore solo a marzo, ma adesso è sicuro di avere un posto riservato sull’aereo che porterà la Polonia in Russia per la prossima Coppa del Mondo FIFA. «Da bambino sognavo i Mondiali – ha raccontato l’attaccante pronto per partecipare con la propria nazionale, insieme ad altri compagni di squadra alla Samp, al Mondiale in programma in Russia tra giugno e luglio-, li guardavo in televisione e speravo un giorno di giocarli. Stavolta potrò farlo per davvero. E ora che ci sono non voglio accontentarmi: voglio dare del mio meglio».