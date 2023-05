Samp, i precedenti con l’Empoli sorridono ai blucerchiati

La Samp ha vinto 14 delle 27 gare di Serie A disputate contro l’Empoli; sette pareggi e sei successi dei toscani completano il parziale.

Tra le squadre affrontate almeno in 27 occasioni in Serie A, solo contro il Bari (55%) la Sampdoria vanta una percentuale di vittorie superiore rispetto a quella che detiene contro l’Empoli (52%). Tuttavia la Sampdoria ha perso senza segnare la gara d’andata (0-1); i doriani, che non hanno mai chiuso due gare di fila senza gol contro l’Empoli in Serie A, potrebbero subire due ko di fila nel torneo contro i toscani per la prima volta da gennaio 2007 (tre in quel caso). Nessuna delle ultime cinque sfide di Serie A tra Sampdoria ed Empoli è terminata in parità, con tre successi dei liguri contro due dei toscani – tra questi ultimi anche l’1-0 della gara d’andata: gli azzurri potrebbero infatti vincere entrambe le sfide stagionali contro i blucerchiati nel massimo campionato per la prima volta dal 2006/07. L’Empoli non ha segnato in 15 del 27 gare di Serie A contro la Sampdoria, cioè nel 56% dei precedenti: solo contro la Juventus (63%: 17 su 27) ha all’attivo una percentuale più alta di partite senza reti nella competizione. L’Empoli ha perso l’ultima sfida contro un’avversaria che occupava le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata (contro la Cremonese il 14 aprile), dopo una serie di imbattibilità di sei incontri contro queste squadre (4V, 2N), in cui aveva tenuto la porta inviolata quattro volte.