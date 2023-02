Samp, i precedenti con il Bologna: Felsinei bestia nera

Il Bologna ha vinto sette delle ultime otto sfide contro la Samp in Serie A (1N), pareggiando però nel match d’andata – le due formazioni potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali nel massimo campionato per la prima volta dal 2013/14.

La Sampdoria non vince da otto match (1N, 7P) di Serie A contro il Bologna, l’ultimo successo è datato 1 dicembre 2018 (4-1); soltanto contro il Modena i blucerchiati registrano una serie aperta più lunga di partite senza vittorie (12) nella competizione. Il Bologna va in gol da nove partite di Serie A contro la Sampdoria; soltanto contro il Sassuolo, la squadra rossoblù vanta una serie aperta più lunga di match con reti all’attivo nel massimo torneo (14). La Sampdoria non ha mai segnato più di un gol nelle ultime otto sfide di Serie A contro il Bologna (in due di queste non ha trovato la rete); l’ultima gara in cui i liguri hanno realizzato almeno due marcature coincide con il successo più recente contro gli emiliani: 4-1, nel dicembre 2018