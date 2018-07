Samp, due appuntamenti nelle serate di Ponte di Legno

Non solo corse, lezioni tattiche e partitelle. La tabella di marcia della Sampdoria nel ritiro di Ponte di Legno si arricchisce di due appuntamenti extra, che renderanno ancora più piacevole l’arrivo dei tanti tifosi blucerchiati in arrivo in queste ore in Alta Valle Camonica.

Temù. Domani, sabato 14 luglio, dopo l’amichevole con il Sellero Novelle (ore 17.30), in piazza Pellegrinaggio in Adamello di Temù, andrà in scena la Notte Blucerchiata: dalle ore 20.30 tutti i sostenitori doriani potranno partecipare ad un momento di tifo, musica e cultura, divenuto ormai una tradizione, curato da Maglia 12 Milano e arricchito dall’intervento di una rappresentanza dello staff e della squadra.

Ponte di Legno. Sette giorni più tardi, sabato 21 luglio, a margine del test con la Feralpisalò (ore 17.30), si terrà invece la presentazione della rosa al gran completo. Il via in piazza XXVII Settembre, cuore di Ponte di Legno, è fissato alle 21.30. Tra video, giochi e interviste non mancheranno le sorprese dal sapore storico…