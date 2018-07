Samp, domani la macchina blucerchiata torna in moto

L’inizio della stagione sportiva 2018/19 è dietro l’angolo e la Sampdoria di Marco Giampaolo è pronta a mettersi in moto.

Lo farà in una prima fase di pre-ritiro, in programma da domani, giovedì 5, a sabato 7 luglio, che precederà la partenza per Ponte di Legno (Alta Valle Camonica, Brescia).

Test. Nel corso di questi tre giorni i calciatori blucerchiati saranno sottoposti tra Genova e Bogliasco ad una serie di visite mediche e test atletici e di allenamenti al “Mugnaini”.

Restyling. Per motivi di sicurezza, a causa della prosecuzione dei lavori di restyling del centro sportivo, non sarà possibile per tifosi e media assistere alle sedute.