Samp-Cremonese 2-3, sconfitta beffa: salvezza più lontana

La Samp trova una sconfitta che sa di beffa nel match interno contro la Cremonese al Ferraris

A Marassi sfida che mette in palio punti fondamentali per mantenere vive le residue speranze di salvezza tra la penultima e l’ultima in classifica. Parte meglio la Samp, che passa in vantaggio con Leris che si inserisce perfettamente e di testa sfrutta l’assist di Augello. Risponde la Cremonese con Ghiglione, che al volo supera Ravaglia. Nella ripresa sorpasso di Lammers ma Lochoshvili firma il nuovo pari. Sernicola in pieno recupero serve la doccia fredda che gela le speranze salvezza della Samp ultima in classifica.