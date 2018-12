Samp, Colley: esordio il più bel regalo di Natale

Prima volta in Serie A da titolare a Marassi. Tre punti e porta inviolata: che Natale per Omar Colley.

«Vincere con il ChievoVerona era veramente importante – racconta il difensore del Gambia -, perché con questa vittoria abbiamo scalato la classifica. In più abbiamo fatto ai tifosi il regalo più bello che si potesse: tre punti e neanche un gol subito. Personalmente è stata una giornata importante, il mio esordio qui in campionato, e sono felice per come è andata».

Mentore. Il Chievo è stato un osso duro, però. «Sappiamo che sono una squadra forte, con tanti giocatori d’esperienza – continua -, quindi ci aspettavamo una partita dura. Serviva pazienza e l’abbiamo avuta». La maglia da titolare è qualcosa che fa sempre piacere. «Ho apprezzato moltissimo che il mister mi abbia dato una chance oggi – va avanti -, Giampaolo non è un allenatore come gli altri. È un mentore, mi sta insegnando tante cose. Tonelli e Andersen? Lorenzo ha tanta esperienza, Joachim è davvero molto forte. Sto imparando molto da loro, ma questo non vuole dire che non sia pronto per giocare. La Juventus? Fortissimi, ma noi siamo la Sampdoria».