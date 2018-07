Samp, cambia amichevole: il 25 luglio sfida al Padova

La terza uscita stagionale dei blucerchiati di Marco Giampaolo sarà infatti disputata, come peraltro inizialmente stabilito in sede di presentazione del pre-campionato 2018, contro una formazione di Serie B.

Mercoledì prossimo, sempre alle ore 17.30, la Sampdoria affronterà dunque il Padova, resosi disponibile dopo l’annullamento di un test con il Bari.

– Sampdoria vs Feralpisalò (sabato 21 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Padova (mercoledì 25 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Parma (sabato 28 luglio, ore 18.00, stadio “Briamasco” di Trento)

– Fulham vs Sampdoria (mercoledì 1° agosto, ore 19.45 l.t., “EBB Stadium” di Aldershot, Inghilterra)

– Watford vs Sampdoria (sabato 4 agosto, ore 15.00 l.t., “Vicarage Road” di Watford, Inghilterra)