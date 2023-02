Samp-Bologna, Stankovic: Uniti nella ricerca alla vittoria

«L’ottimo punto con l’Inter è già storia. Alle spalle abbiamo una buona settimana di recupero e di lavoro. Il Bologna? Siamo adulti, grandi, responsabili e sappiamo che ogni partita è importante. Non carichiamoci di inutili pressioni perché sappiamo da soli che ogni sfida vale tanto». Dejan Stankovic inquadra così l’anticipo di domani pomeriggio, sabato, con i rossoblù di Thiago Motta.

«Nelle ultime uscite abbiamo visto miglioramenti, siamo riusciti a creare parecchio – aggiunge il mister -. Dal 4 gennaio abbiamo messo in pratica un lavoro che è in netta crescita: dobbiamo “soltanto” segnare, ma siamo sulla strada giusta. Ci servono il gol e la vittoria».

Insieme. «I giocatori si sono messi in prima linea insieme allo staff – prosegue Stankovic dal “Mugnaini” di Bogliasco -. L’ultima partita è stata la dimostrazione di ragazzi sempre pronti, sono molto fiero di loro. Sono un gruppo unito, sono tutti titolari: non ci si salva se non tutti insieme. I tifosi? Quando dico insieme vale anche per loro, insieme per cambiare, insieme per risalire la classifica e avere tranquillità di lavorare ancora più duramente. Ho speso tante parole per la gente e non smetterò mai di ringraziarla. I nostri ragazzi meritano un applauso e un abbraccio: hanno dimostrato di tenere a questi colori».