Samp-Bologna 1-2, Stankovic: Episodi ci hanno penalizzato

Rammaricato Stankovic per il ko subito dalla sua Samp contro il Bologna di Thiago Motta.

“Potevamo andare in vantaggio e gestire, invece abbiamo perso. Sono diversi gli episodi che ci hanno penalizzato da quando sono arrivato soprattutto da gennaio. Questi ci indirizzano su una strada sempre più difficile, ma abbiamo l’obbligo di difendere questi colori”.

“La partita contro l’Inter ci ha tolto tanto emotivamente e fisicamente. E’ sempre difficile uscire e giocare la partita con l’acqua alla gola. Nell’intervallo ho provato a cambiare l’inerzia della partita con tre cambi e ci sono riuscito, purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato. Non voglio accettarlo ma purtroppo devo. Rigore Sabiri? Domande da zero, se ha tirato lui e non Gabbiadini è perché Manolo aveva speso tanto e ha chiuso con i crampi”.

In chiusura due parole sul momento: “Non possiamo smettere di giocare, avevamo una buona opportunità e non l’abbiamo colta, ma settimana prossima torneremo di nuovo in campo e non possiamo pensare di mollare. So che è difficile e lavorare quando si è sempre all’ultima spiaggia si rischia di crollare. Una pietra dopo l’altra piano piano ti schiaccia, ma io continuerò ad allenare i ragazzi nel miglior modo possibile”.