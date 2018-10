Samp, anche Tonelli convocato in azzurro

Non sarà solo Gianluca Caprari a rappresentare la Sampdoria nei prossimi due impegni della Nazionale.

Contro Ucraina (Genova, 10 ottobre, ore 20.45) e Polonia (Chorzow, 14 ottobre, ore 20.45) ci sarà anche l’uomo-copertina della vittoria di Bergamo: Roberto Mancini ha infatti scelto Lorenzo Tonelli per sostituire l’infortunato Alessio Romagnoli. Per il difensore blucerchiato si tratta della prima vera convocazione in azzurro dopo gli stage nel 2016 e nel 2017. Un premio meritato per l’ottimo inizio di stagione.

Una soddisfazione per l’ex azzurro del Napoli ma anche per la Samp che piazza il secondo giocatore in nazionale segno del buon Lavoro di Corte Lambruschini sui giocatori italiani.