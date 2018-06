Samp, Alex Ferrari: Un onore essere qui

Il calcio è un affare di famiglia per Alex Ferrari. Nonno, zio e fratello calciatori nelle categorie minori, ma è il difensore arrivato dal Bologna dopo l’anno e mezzo in prestito all’Hellas Verona a calcare i campi della Serie A. E d’ora in avanti lo farà indossando la maglia blucerchiata.

«Sono felice e ringrazio di cuore il presidente Massimo Ferrero per avermi dato l’opportunità di arrivare in una grande piazza – dichiara -. Posso giocare indifferentemente al centro della difesa o largo sulla destra, ritengo di essere abbastanza veloce e questo mi permette di esprimere le mie qualità anche in campo aperto. Marco Giampaolo è un allenatore molto attento alla fase difensiva: con il suo aiuto sono convinto di poter crescere ancora. Obiettivi? Dare una mano ai compagni e migliorarci insieme».