Salone Orientamenti: su il sipario sul Liceo Sportivo dell’Istituto Maria Ausiliatrice

Grande apprezzamento da parte dei giovani nella prima giornata del Salone Orientamenti per il Liceo Scientifico Sportivo proposto dall’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Marassi. E’ questa la novità nella ultracentenaria storia formativa dell’Istituto di Corso Sardegna 86. Il Liceo Scientifico Sportivo, aperto ufficialmente a settembre, è caratterizzato dalla vivacità dei giovani studenti, dall’apprezzamento dei loro genitori e dall’entusiasmo dei docenti coinvolti in questa nuova avventura. “Sono elementi che rafforzano la convinzione dell’Istituto di aver intrapreso la strada giusta – spiega Patrizia Bertagnini, coordinatrice delle attività educative e didattiche – per andare incontro alle esigenze delle famiglie genovesi. A Orientamenti illustriamo tutti i dettagli”.

Il Piano di Studi del Liceo Scientifico Sportivo, nell’ottica di sviluppare competenze relazionali, prevede l’introduzione di Elementi di Scienze dell’Educazione con nozioni di pedagogia, psicologia e tecniche di gestione del gruppo.

In linea con la traduzione educativa di Don Bosco, sposata a pieno nel 1966 con la fondazione della PGS Auxilium Genova, le suore della Scuola Maria Ausiliatrice sono da sempre vicino al mondo della Sport. Esiste, infatti, grande attenzione nel garantire la coesistenza degli impegni sportivi con quelli scolastici, creando un ambiente in cui lo studio delle discipline non impone ai ragazzi la rinuncia ad un’attività sportiva di alto profilo ma, piuttosto, la favorisce.

“L’istituto propone un supporto nello studio, con assistenza di insegnanti della scuola anche nel pomeriggio – aggiunge Suor Silvia Turrisi, direttrice della Scuola – e ancora uno sportello didattico con opportunità di confronto con i docenti curricolari nel caso lo studente manifesti difficoltà in alcune discipline e piani di lavoro concordati con percorsi di studio personalizzati sulla base degli impegni sportivi”.

Il Liceo Scientifico Sportivo e le sue peculiarità potranno essere approfondite anche in occasione del prossimo Open Day di Sabato 17 novembre nell’Istituto di Corso Sardegna dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (per contatti 3922833943 o 2gradoausiliatricege@gmail.com).