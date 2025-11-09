Salita Pollaiuoli, tunisino lancia bottiglie per strada e si oppone a controllo: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato la scorsa notte hanno identificato e denunciato un 26enne tunisino per resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose.

Il giovane nordafricano è stato fermato per un controllo in salita Pollaiuoli, nel cuore della movida genovese, poiché sorpreso a lanciare alcune bottiglie di vetro per strada e provocando il fuggi fuggi dei passanti impauriti.

Anziché calmarsi e farsi identificare, il tunisino ha opposto resistenza gli agenti, che lo hanno così bloccato, caricato su una Volante e portato in Questura per le procedure di rito.

E’ venuto fuori che il tunisino era già conosciuto alle Forze dell’ordine, ma non è mai stato rimpatriato.

E’ stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria.

Successivamente, gli agenti delle Volati sono intervenuti di nuovo nell’area della movida genovese. Stavolta in via S. Donato, dove hanno sedato una rissa fra giovani.

