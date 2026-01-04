Salita Pollaiuoli, doppia rapina nella notte a Genova: due feriti non gravi nei vicoli

Interventi ravvicinati per la Croce Bianca Genovese e la Polizia di Stato tra il centro storico e l’area di San Lorenzo

Notte nuovamente movimentata nel centro storico di Genova, dove il Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese e le Forze dell’ordine sono stati impegnati in due interventi distinti per aggressioni a scopo di rapina. Entrambi gli episodi si sono verificati in Salita Pollaiuoli, una delle aree più frequentate dei vicoli cittadini nelle ore notturne.

L’ambulanza 3-277 è intervenuta due volte nel giro di poco più di un’ora per prestare soccorso a due persone rimaste ferite in circostanze analoghe, con furti di effetti personali e aggressioni fisiche riferite dalle vittime.

Prima rapina all’incrocio con via dei Giustiniani

Il primo intervento è scattato intorno alle 3:15 all’incrocio tra Salita Pollaiuoli e via dei Giustiniani. Un giovane genovese di 18 anni ha riferito di essere stato avvicinato da due soggetti che, dopo averlo spinto a terra, gli avrebbero sottratto lo smartphone e il portafoglio.

A seguito della caduta, il ragazzo ha riportato un profondo taglio al labbro. I soccorritori della Croce Bianca Genovese lo hanno assistito sul posto e successivamente accompagnato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera per le cure e gli accertamenti necessari.

Seconda aggressione all’altezza di via San Lorenzo

Poco dopo, intorno alle 4:30, l’ambulanza 3-277 è stata nuovamente inviata in Salita Pollaiuoli, questa volta all’incrocio con via San Lorenzo. Un uomo di 33 anni, di origini marocchine, ha denunciato di essere stato aggredito da almeno due persone con l’obiettivo di sottrargli il telefono cellulare.

Nel corso dell’aggressione l’uomo ha riportato una ferita a una mano. È stato medicato direttamente sul posto dal personale sanitario, senza necessità di trasporto in ospedale.

Accertamenti della Polizia di Stato in corso

In entrambi gli episodi sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti tra le due aggressioni, avvenute a breve distanza temporale e nella stessa zona del centro storico, oltre a possibili connessioni con episodi analoghi registrati nelle notti precedenti.

