Salis: vicinanza a famiglia Galeppini. Bucci: pronto team esperti Centro Ustionati Villa Scassi

“In questo giorno di lutto, Genova si stringe attorno alla famiglia di Emanuele Galeppini, tragicamente scomparso nell’incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno.

La notizia della sua morte ci addolora profondamente, una giovane vita spezzata dall’assurdità di una tragedia che ha colpito tante famiglie.

A titolo personale e a nome dell’amministrazione comunale, esprimo il più sentito cordoglio e la più profonda vicinanza ai suoi genitori, ai famigliari e agli amici”.

Lo ha dichiarato stamane la sindaca di Genova Silvia Salis, appresa la notizia della scomparsa del 17enne genovese Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano.

Il giovane risulta tra i 47 morti della strage dei ragazzi, avvenuta a Capodanno nel disco-bar Constellation di Crans Montana (112 i feriti) e originata da un rogo, definito “non doloso” dalla procuratrice svizzera che indaga, provocato dalle candele pirotecniche legate alle bottiglie di champagne che hanno fatto incendiare i pannelli fonoassorbenti applicati al soffitto del locale.

Le fiamme, poi, hanno rapidamente avvolto l’interno del locale e c’è stata anche una forte esplosione.

Intanto, Regione Liguria si è attivata già da ieri per prestare soccorso e supporto. Pronto a partire dalla Liguria verso la Svizzera un team di personale sanitario specializzato del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova. Si tratta di tre medici e un infermiere.

“La Liguria è stata allertata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e si è subito attivata attraverso la Protezione civile regionale – hanno dichiarato il presidente della Regione Marco Bucci e gli assessori regionali alla Sanità Massimo Nicolò e alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – siamo pronti per fornire tutto l’aiuto e il supporto specializzato possibili ai nostri amici svizzeri, cui esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza. Il nostro sistema sanitario, con il Centro Grandi Ustionati del Villa Scassi, eccellenza a livello europeo, affiancato dalla Protezione civile, è a disposizione e il nostro personale medico esperto è pronto a partire fin da subito”.