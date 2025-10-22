Salis: sono intelligente e mi contorno di persone più brave di me, come Terrile

“Vado fiera – ha aggiunto Salis – dell’aiuto di mio marito. Le persone intelligenti si contornano di persone più brave di loro ed è questo quello che faccio perché quando ti contorni di ‘nani’ perdi le elezioni. Quando invece ti contorni di persone brave come il vicesindaco Alessandro Terrile (Pd), i nostri consiglieri e tutti gli assessori, questo fa sì che tu riesca a fare le cose”.

Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, rispondendo al consigliere comunale di Fdi Nicholas Gandolfo che a Tursi ha fatto riferimento al marito, il regista Fausto Brizzi, durante un battibecco in aula tra consiglieri di maggioranza del centrosinistra e di opposizione del centrodestra.

“Sono orgogliosa – ha aggiunto Salis – di mio marito e del fatto che mi aiuti. La statura professionale delle persone delle quali ti circondi dice molto di te e io sono molto orgogliosa di tutte le persone che lavorano con me, compreso mio marito che, oltre ad essere una persona che mi dà un grande aiuto professionale, è uno splendido padre e un marito che lavora per il successo di sua moglie”. (Askanews)