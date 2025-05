Salis sbotta: ogni giorno mi danno dell’incompetente. Zitta non ci sto

“È inconcepibile continuare a dare tutti i giorni dell’incompetente a una persona e pensare che questa stia zitta, tiri avanti e faccia finta di non essere stata insultata.

Purtroppo forse in quella parte sono abituati ad essere trattati così dal presidente della Liguria Marco Bucci.

Io non mi faccio trattare così”.

È lo sfogo di oggi della candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis contro il centrodestra che l’accusa di aver dato del “bullo” all’attuale governatore ligure ed ex sindaco di Genova, che appoggia il sindaco f.f. e candidato Pietro Piciocchi.

“Un conto – ha aggiunto Salis – è contestare una proposta politica. Un conto è dirsi non d’accordo. Un conto è dare dell’incompetente alle persone con toni paternalistici e con il famoso ‘mansplaining’ di uomini che spiegano alle donne come si fa a stare al mondo.

Io questo sinceramente non lo accetto e la politica deve tornare a usare toni consoni perché se non usano toni consoni io rispondo per le rime.

Questo a uomini che non accettano che le donne abbiano la stessa possibilità di espressione loro questo dà fastidio, però da me troveranno sempre quello”.