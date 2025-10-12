Home Politica Politica Genova

Salis: pronti ad aprire ufficio comunale per Lgbtqia+. Un tema che ho a cuore

Sindaca di Genova Silvia Salis sfila in piazza al Liguria Pride 2025

“Al congresso dei magistrati di Area Democratica si parla di diritti. Diritti negati e diritti fantasma. Un tema che ho a cuore, uno dei pilastri della nostra amministrazione comunale.

Non a caso uno dei miei primi atti concreti è stato il riconoscimento dei figli di due madri.

E siamo pronti per aprire un ufficio comunale dedicato ai temi della comunità Lgbtqia+”.

Lo ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis, intervenendo al quinto congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia che si è tenuto nel capoluogo ligure.  (Agenzia Askanews)

 

 

