Salis: pronti ad aprire ufficio comunale per Lgbtqia+. Un tema che ho a cuore

“Al congresso dei magistrati di Area Democratica si parla di diritti. Diritti negati e diritti fantasma. Un tema che ho a cuore, uno dei pilastri della nostra amministrazione comunale.
Non a caso uno dei miei primi atti concreti è stato il riconoscimento dei figli di due madri.
E siamo pronti per aprire un ufficio comunale dedicato ai temi della comunità Lgbtqia+”.
Lo ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis, intervenendo al quinto congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia che si è tenuto nel capoluogo ligure. (Agenzia Askanews)