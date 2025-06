Salis: lunedì la giunta. Ecco le anticipazioni sui nomi, Terrile super vice

“Sulla composizione della nuova giunta comunale ora ho le idee abbastanza chiare e non credo manchi molto. Sono fiduciosa che potremmo chiudere entro questa settimana diciamo, coi risultati del referendum”.

Lo ha dichiarato oggi la sindaca di Genova Silvia Salis a margine della presentazione degli Europei di Scherma, che si terranno dal 14 al 19 giugno fra Palasport e Padiglione Jean Nouvel alla Foce.

“Non derogo – ha aggiunto Salis – al criterio della competenza per legarla agli assessorati. Oltre alle competenze, ovviamente, c’è rispetto anche delle dinamiche all’interno dei partiti e a quelle relative al consenso espresso dagli elettori”.

Mentre l’ex capogruppo comunale ed ex segretario genovese del Pd Alessandro Terrile pare confermato come super vicesindaco con deleghe a Bilancio, Partecipate e Porto, c’é il nodo delle “quote rosa” e “azzurre” e impazza ancora il toto assessori/assessore.

Anche se gli uomini eletti nel centrosinistra potrebbero essere penalizzati, la nuova sindaca di Genova dovrebbe rispettare la norma sulla parità di genere.

La Legge 56/2014 attualmente in vigore stabilisce, infatti, che nelle giunte dei Comuni con più di 3.000 abitanti la rappresentanza di ciascun genere (maschile e femminile) non può essere inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.

Per quanto riguarda i nomi degli assessori e delle assessore sono salite molto le quotazioni di Massimo Ferrante (Pd) ai Lavori pubblici; Cristina Lodi (Azione) con delega al Welfare; Tiziana Beghin (5 Stelle) al Commercio.

Probabile l’ingresso in giunta di Arianna Viscogliosi di Italia Viva di Renzi, che altrimenti non avrebbe rappresentanza a Tursi.

Quasi certa di un posto anche la capolista della lista Salis Silvia Pericu, per lei delega all’Urbanistica in vista, e Francesca Ghio di Alleanza Verdi e Sinistra, che avrebbe superato Francesca Coppola nell’ala Verde del partito (forse per lei una delega da consigliera).

Per Sinistra Italiana pare ci sia ancora un testa a testa tra Emilio Robotti e Lorenzo Garzarelli.

Linea Condivisa accetterebbe la presidenza del consiglio comunale per Filippo Bruzzone, primatista di preferenze per la lista Salis, che in un primo tempo sarebbe dovuta andare a Claudio Villa del Pd.

I nomi piuttosto incerti riguardano i dem. Possibile assessorato per il capogruppo comunale uscente Davide Patrone, mentre per la componente femminile c’è un testa a testa tra Rita Bruzzone, Vittoria Canessa Cerchi, Monica Russo e Donatella Alfonso.

Per quest’ultima si ipotizza una delega alla Cultura, anche se a Salis piacerebbe la regista Laura Sicignano e ha cominciato a circolare anche il nome dell’ex presidente del Ce.Sto Marco Montoli.

In queste ultime ore, poi, sono salite le quotazioni dell’ex assessore comunale ed ex segretario del Pd Simone Farello, che dopo tanti anni potrebbe tornare a Tursi.

Qualcuno ha inoltre riferito che i dem Simone D’Angelo e Federico Romeo potrebbero entrare nella giunta Salis, ma nel caso si dovrebbero dimettere dagli incarichi di consiglieri regionali in via Fieschi (che ricevono compensi ben più remunerati rispetto a quelli degli assessori comunali).

