Salis condanna l’episodio in aula: Limiti superati

La sindaca di Genova interviene sulla tensione in Consiglio comunale

La sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta con parole nette sulla polemica scoppiata ieri in Consiglio comunale dopo un episodio che ha coinvolto un consigliere del Partito Democratico. Al centro della vicenda, l’utilizzo improprio di un cognome rivolto all’esponente dem Mohamed Kaabour, circostanza che ha innescato una dura reazione politica e istituzionale.

Il caso in Consiglio comunale

Secondo quanto riferito dalla prima cittadina a margine di un incontro pubblico, l’episodio non può essere derubricato a una semplice svista. Salis ha sottolineato come l’appellativo contestato sia stato pronunciato più volte a distanza di pochi secondi, rendendo poco credibile la tesi del lapsus. Una dinamica che, a suo avviso, ha oltrepassato il confine del confronto politico accettabile all’interno dell’aula.

La posizione della sindaca

Nel commentare l’accaduto, Salis ha evidenziato la scelta della maggioranza di lasciare il centrodestra isolato durante la seduta come gesto simbolico e politico. La sindaca ha parlato di un comportamento privo di rispetto verso l’istituzione consiliare, inserendolo in un contesto più ampio di ostruzionismo e tensioni ricorrenti che, secondo la sua lettura, caratterizzano l’atteggiamento dell’opposizione.

Le critiche al centrodestra

La prima cittadina ha definito l’episodio come il superamento di un limite che non dovrebbe mai essere varcato nel dibattito pubblico. Ha inoltre respinto le giustificazioni fornite, invitando a verificare le registrazioni della seduta per comprendere la reale sequenza dei fatti. Salis ha rimarcato come simili atteggiamenti rischino di impoverire il confronto democratico e di allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica.

Il riferimento al contesto internazionale

Nel suo intervento, la sindaca ha toccato anche il tema della posizione politica sugli aiuti a Gaza, ribadendo che, a suo giudizio, non vi siano ambiguità da parte della sua amministrazione. Al contrario, ha sostenuto che le difficoltà maggiori si siano manifestate nel campo del centrodestra, anche a livello internazionale, con prese di posizione successivamente riviste.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube