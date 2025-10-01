Sabato ad Albenga Vincenzo Bolia presenta il Vocabolario

Albenga. Grande attesa per gli appassionati del dialetto ligure e della storia locale per un appuntamento di interesse culturale davvero imperdibile per la “Città delle Torri”. Sabato 4 ottobre alle ore 17 e 30, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga in via Roma, si terrà la presentazione del volume: “Vocabolario del dialetto di Albenga con grammatica essenziale” scritto da giornalista Vincenzo Bolia, appassionato cultore dei dialetti liguri e, da sempre, di quello albenganese. Il volume,edito da Philobiblon Edizioni (326 pagg.), offre una visione efficace del dialetto locale. L’autore ha raccolto, in lunghi anni di lavoro, con rigore linguistico, il patrimonio lessicale e grammaticale del dialetto di Albenga, offrendo alla comunità uno strumento prezioso di memoria e di identità. Alla presentazione interverranno Franco Bampi, presidente dell’Associazione “A Compagna” e Giorgio Oddone, presidente della Consulta Ligure. Ad aprire l’appuntamento, che fa parte della XXVIIesima rassegna “ncontri con gli autori” (organizzata dalla Bottega Storica Libreria San Michele) saranno il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ed il presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino. Saranno presenti anche delegati e rappresentanti delle numerose associazioni culturali del comprensorio ingauno. Sentiamo lo stesso autore che ci spiega i motivi che l’hanno spinto ad un così importante e lungo lavoro: “Ho sentito la necessità di raccogliere e ordinare ciò che restava della parlata dei nostri padri, creando non solo un elenco di parole ma uno strumento capace di proporre regole e criteri d’uso – spiega Bolia- Ho avuto varie proposte editoriali, ma ho scelto con convinzione Philobiblon Edizioni, editore di nicchia, soprattutto per il legame con il professor Fiorenzo Toso, che con questa casa aveva pubblicato Liguria linguistica. Questo volume è un atto di amore verso Albenga e verso gli albenganesi di ogni tempo: il dialetto non è nostalgia, ma memoria viva che ci unisce e ci proietta nel futuro”. Vincenzo Bolia è nato e vive ad Albenga ed ha collaborato con lo storico quotidiano “Il Lavoro”, per “Settimana Sport” (Sportmedia) e con il “Il Secolo XIX” di Genova e, dal 2007, è il direttore della testata giornalistica online di informazione “Liguria 2000 News” e, dal 2016, del periodico “A Veggia Arbenga”, trimestrale cartaceo dell’Associazione Vecchia Albenga di cui è socio co-fondatore.

Claudio Almanzi