Sabato ad Albenga la Petruccione ed Aicardi ospiti della San Michele

SAVONA. 19 OTT. Prosegue ad Albenga la rassegna d’autunno dedicata ai libri ed organizzata dalla Libreria San Michele. Dopo le scrittrici Maria Masella ed Antonella Forte sabato pomeriggio (inizio ore 17 e 30) saranno ospiti della storica libreria ingauna gli autori Patrizia Petruccione e Riccardo Aicardi che, a quattro mani, hanno scritto “le indagini di Giacomo Dho”.

Ambientato nella seconda metà dell’Ottocento, il romanzo racconta la prima indagine di Giacomo Dho, un investigatore piemontese, arruolato dai servizi segreti inglesi, che indaga, insieme ad una affascinante agente sabauda, su alcuni delitti e complotti che minacciavano l’imminente compimento dell’ Unità nazionale italiana. Si tratta del primo di una serie di otto volumi che narrano le avventure di Giacomo Dho impegnato a favorire i difficili ed intricati processi della nostra unificazione avvenuta nel periodo risorgimentale.

Riccardo Aicardi è autore poliedrico: molti articoli sulla rivista “Storie e Memorie”; ha collaborato alla realizzazione del documentario della serie “Guerra ai Civili”, riguardante l’Eccidio di Testico; come drammaturgo, è stato fondatore ed organizzatore di gruppi teatrali per i quali è autore dei testi e regista; è autore di copioni teatrali per ragazzi ed è impegnato nella prevenzione alle tossicodipendenze giovanili, attività per la quale ha ricevuto un riconoscimento dalla Prefettura di Savona. E’ stato anche nel consiglio della fondazione bancaria DeMari promuovendo ed organizzando svariate iniziative culturali. Tra i promotori e collaboratore di una delle prime Film Commission italiane, l’Italian Riviera Film Commission, ha ideato ed organizzato la mostra “Warhol non visto”. In campo teatrale ha ideato e coordinato la rassegna “La Riviera dei Teatri”.

Patrizia Petruccione ha pubblicato quattro romanzi ed ha vinto numerosi premi letterari. Riconoscimenti che le sono giunti grazie alle seguenti opere letterarie: “Kalipygia” (E Edizioni); “Passioni Svelate” (ebook, Eve Edizioni); “Mare D’Inganni” (Leucotea Edizioni); “D’Amicizia, D’Amore E Di Guerra” e “Le Galline”. È inoltre autrice di molti racconti contenuti in diverse importanti antologie.

Dopo la Petruccione ed Aicardi saranno ospiti della Libreria San Michele gli autori Roberto Centazzo (28 ottobre, con Mariagrazia Timo), Enrico Pandiani (4 novembre, con Cristina Rava), Anna Vera Viva (11 novembre, con Mariagrazia Timo), Bruno Morchio (18 novembre, con Cristina Rava) e Cristina Rava (25 novembre).

CLAUDIO ALMANZI