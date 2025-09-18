Sabato ad Albenga la Festa del Volontariato

Albenga. Grande attesa fra le migliaia di volontari della Piana ingauna che svolgono il loro servizio nei più svariati ambiti per la loro festa intitolata. “Servire il Volontariato” che si svolgerà nel Centro Storico di Albenga, sabato a partire dall ore 9. L’evento è organizzato tutti insieme dalle associazioni che fanno parte della consulta cittadina. “La giornata sarà intensa- spiegano gli organizzatori- sarà una occasione per tutti per incontrare le associazioni che operano sul territorio in diversi ambiti, da quello culturale a quello socio-sanitario. Saranno presenti molti stand nei quali i volontari faranno conoscere le finalità e le attività di ciascuna associazione, daranno informazioni e spiegheranno come sia possibile collaborare. È molto importante soprattutto che i giovani, si avvicinino al mondo del volontariato che consente di aiutare il prossimo e di vivere esperienze che possono davvero cambiare la vita di ciascuno”. Durante la giornata si potrà giocare con gli Scacchi Giganti (dell’ Anteas), sentire musica, ballare, vedere i mezzi di soccorso delle pubbliche assistenze e della Protezione Civile, svolgere svariate attività fra cui, dalle 10 alle 12, il truccabimbi, dalle 10 e 30 alle 15 e 30, musica con Francesca e Sara ed, a partire dalle ore 11, una dimostrazione di cucina con gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giancardi” di Alassio. Infine dalle 15 e 30 fino alla chiusura (alle ore 17) ci sarà lo spettacolo di acrobazie con il gruppo Durbany Kenia.

Claudio Almanzi