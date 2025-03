Sabato 8 alle 17 Valeria Corciolani chiude “Uomini e Navi” a Chiavari nella sede della LNI al box numero 51 nel porto turistico

Sabato 8 alle 17 Valeria Corciolani chiude “Uomini e Navi” a Chiavari. Ultimo appuntamento della rassegna culturale “Uomini e Navi” organizzata dalla Lega Navale sezione Chiavari-Lavagna con il patrocinio del Comune di Chiavari e la partecipazione di Marina Chiavari, Acquario Costa, C.S.T.N. (Centro Studi Tradizioni Nautiche), Liguria Together e Vivai Devoto.

Sarà la scrittrice e illustratrice Valeria Corciolani che parlerà de “La mossa della cernia” e non solo.

Corciolani è nata e vive a Chiavari con la sua famiglia e altri animali, e oltre a scrivere lavora come illustratrice e tiene corsi nelle scuole per avvicinare i ragazzi alla creatività e alla scrittura.

I suoi libri sono diventati un fenomeno letterario in tutta Italia: al centro ci sono sempre le persone, ma spesso anche il nostro bellissimo territorio. Con “La morsa della cernia”, ristampato di recente da Altre Voci Edizioni con una copertina speciale dell’artista Elena Di Capita, Valeria ci regala un altro giallo coinvolgente tra false piste, illeciti convegni amorosi, mercato di opere d’arte e burrascose vicende familiari, dove si susseguono alcuni dei personaggi già incontrati e amati in “Lacrime di coccodrillo”. Ma sabato sarà anche l’occasione per parlare a 360 gradi del suo lavoro, spesso a contatto con il tanto amato mare.

Come sempre, l’ingresso è libero e aperto a tutti.