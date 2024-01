Sabato 6 gennaio Serata Jazz nell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, appuntamento in musica in collaborazione con Lions Club

nell’ex Chiesa Anglicana di Alassio per la Serata Jazz organizzata dal Comune di Alassio in collaborazione con Lions Club Alassio-Baia del Sole e FIDAPA – Sezione di Alassio e Sezione di Albenga.

Protagonisti della serata saranno Ines Aliprandi (voce e pianoforte), Mauro Demoro (contrabbasso), Marco Moro (Flauto e Sax) e Marco Neri (chitarra), i quali si esibiranno in un imperdibile concerto jazz.

L’ingresso è gratuito e in questa occasione si raccoglieranno libere donazioni che saranno destinate alla ricerca sui tumori infantili.

“Con questa serata – dichiara Cinzia Salerno, consigliere alle Pari Opportunità del Comune di Alassio e Presidente FIDAPA Sezione di Alassio – proseguono le nostre iniziative benefiche, rese possibili grazie alla sinergia tra il nostro Comune e le Associazioni impegnate per far sì che la ricerca in campo medico possa essere sempre ampiamente supportata.

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo concerto e a quanti desidereranno, con le proprie donazioni, sostenere la ricerca sui tumori infantili”.