Sabato 28 e domenica 29 week-end con le “Erbe di primavera”, la rassegna sulle erbe spontanee di montagna torna dopo un 4° weekend positivo

Sabato 28 e domenica 29 week-end con le “Erbe di primavera”, sabato 21 maggio c’è stata buona affluenza, con anche la presenza del sindaco Giorgio Ferraris, alla presentazione del libro “Un’Italia che scompare, perché Ormea è un caso singolare” dello scrittore e blogger de Il Fatto Quotidiano Fabio Balocco tenutasi in Piazza Nani nel centro del borgo.

Domenica 22 maggio ha poi riscontrato grande successo l’escursione “Passeggiata di Primavera”, guidata dall’accompagnatore escursionistico Simone Rossi attraverso i castagneti secolari fra

Chionea e Chioraira. Vi ha preso parte un folto gruppo di escursionisti di tutte le età,

provenienti soprattutto dall’imperiese e dal monregalese.

Per quanto invece riguarda gli eventi del prossimo weekend, sabato 28 e domenica 29

maggio, la rassegna vedrà ancora una volta Ormea protagonista di eventi legati al mondo

delle erbette spontanee. Le manifestazioni inizieranno con “Assaggi di Botanica”, una

lezione di botanica in campo a cura della Dott.ssa Valentina Carasso per imparare a

osservare e distinguere le erbe spontanee alimentari che ci circondano.

Si proseguirà domenica 29 maggio con il tradizionale mercatino che vedrà esporre aritigiani

provenienti da Liguria e Piemonte nella suggestiva Via Roma, dalle ore 9 fino alle ore 18. La

particolarità dell’ evento rispecchia quella del territorio a cavallo fra mare e monti, da sempre

eccellente centro di scambio.

Per i più piccoli invece l’appuntamento sarà alle ore 14 presso

l’Orto Botanico di Ormea; qui si terrà l’evento “Harry Potter a lezione di erbologia” con tante

attività e giochi divertenti per avvicinare i bambini al mondo delle erbette spontanee

attraverso un approccio pratico: merenda a base di erbe magiche, laboratorio dei semi,

trucca maghi e caccia al tesoro. Per maggiori informazioni è possibile contattare

l’Associazione Ippo-Creattivo al 389 2559948.

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Ormea al 0174

392157, oppure via email all’indirizzo turismo@comune.ormea.cn.it, mentre via internet è

possibile visitare il portale www.ormea.info sul quale potrete trovare tutti i dettagli e ogni

ulteriore aggiornamento sui weekend della rassegna.