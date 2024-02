Sabato 17 febbraio al Carlo Felice Grande concerto lirico per la Città

Sul palco Francesco Meli e Serena Gamberoni. Al tenore genovese verrà consegnata la Croce D’oro di San Giorgio

Il Teatro Carlo Felice di Genova sarà il palcoscenico di un evento di prestigio sabato 17 febbraio, quando il tenore Francesco Meli riceverà la Croce d’Oro di San Giorgio, la massima onorificenza della Regione Liguria, per i suoi eccezionali contributi nel campo della musica lirica.

L’iniziativa, curata dalla coordinatrice delle Politiche Culturali della Regione Liguria, Jessica Nicolini, è un tributo alla carriera di Meli, uno dei più noti e affermati tenori italiani, ampiamente richiesto sulle scene internazionali.

Dopo la cerimonia di premiazione, il concerto prenderà il via alle 18:00, offrendo al pubblico l’opportunità di godere delle magnifiche voci di Meli e del soprano Serena Gamberoni, insieme agli allievi dell’Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del teatro. Il programma includerà una selezione di arie tratte da opere di celebri compositori italiani ed europei.

La Croce d’Oro di San Giorgio sarà conferita a Meli dal presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria, Giovanni Toti. Questo riconoscimento sottolinea il contributo significativo di Meli al patrimonio culturale della Liguria e alla scena musicale internazionale.

Il presidente Toti ha sottolineato l’importanza di onorare artisti come Meli, che portano in alto il nome di Genova e della Liguria nel mondo con le loro straordinarie performance vocali. L’evento non solo celebra il talento di Meli, ma offre anche alla città di Genova un’opportunità unica di vivere un concerto indimenticabile, arricchendo il panorama musicale locale e internazionale.