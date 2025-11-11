Sabato 15 novembre (ore 21) al Govi c’è Malena e il Tango con Barbara De Rossi

Data unica e da non perdere sabato 15 novembre al Teatro “Govi” di Bolzaneto, dove sarà in scena una grande artista italiana, Barbara De Rossi, protagonista indiscussa dello spettacolo “Malena e il tango”.

Malena e il tangoè uno spettacolo intenso, emozionante e intriso di sensualità e poesia, che vede protagonista una straordinaria Barbara De Rossi.

Con la sua eleganza scenica, la profondità interpretativa e la capacità di dare voce e corpo alle sfumature più complesse dell’animo femminile, l’attrice conquista il pubblico in un racconto che è insieme confessione, viaggio interiore e celebrazione della vita.

Scritto da Vincenzo Iannone e Gianvito Pulzone, lo spettacolo, sotto la regia di Francesco Branchetti – si snoda tra parole, musica e danza, con il tango come filo conduttore di un percorso emotivo e sensoriale che unisce dolore e desiderio, perdita e rinascita.

Prodotto dalla Evetimes, diretta da Vincenzo Iannone, “Malena e il tango” porta in scena una donna che ritrova se stessa attraverso la passione, la memoria e la musica, immersa in una Buenos Aires simbolica e universale, dove ogni passo di danza diventa una metafora del destino.

Barbara De Rossi, con la sua voce calda e la sua presenza magnetica, restituisce a Malena un’anima complessa: una donna ferita ma mai vinta, capace di trasformare il dolore in arte e la nostalgia in ritmo. La sua interpretazione, intensa e vibrante, attraversa il palcoscenico come una carezza e come una tempesta, regalando al pubblico momenti di autentica emozione.

La regia di Francesco Branchetti, attenta all’equilibrio tra parola e gesto, costruisce uno spazio scenico in cui luci, suoni e movimenti si fondono in un’armonia perfetta. Il tango non è soltanto danza, ma linguaggio dell’anima: accompagna i personaggi in un dialogo continuo tra corpo e sentimento, evocando atmosfere sospese tra sogno e realtà.

Il risultato è uno spettacolo elegante, coinvolgente e profondo, che parla di amore, perdita, libertà e riscatto. Un omaggio alla forza delle donne, alla loro capacità di ricominciare, di saper danzare anche quando la vita impone silenzi e ferite.

“Malena e il tango” sarà in tournée per l’intera stagione teatrale fino a maggio 2025, toccando i più importanti teatri italiani. Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro d’autore, la grande interpretazione e la magia senza tempo del tango.

Con la direzione artistica di Vincenzo Iannone, la produzione Evetimes firma ancora una volta un progetto di alta qualità, capace di unire intensità drammatica e bellezza estetica, tradizione e modernità.

Un’esperienza teatrale che rimarrà nel cuore del pubblico, come un tango che non finisce mai.

Noi ci saremo. E voi? Franco Ricciardi