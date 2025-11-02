S. Stefano d’Aveto, incidente di caccia: 23enne ferito alla testa da scarica pallini

Incidente di caccia ieri pomeriggio con un giovane cacciatore di 23 anni raggiunto alla testa dalla rosa di pallini partiti da un fucile.

Il grave episodio, che solo per un caso non ha portato alla morte il giovane, è avvenuto in zona di caccia in località Alpicella frazione di Santo Stefano d’Aveto.

Sul posto, oltre ai sanitari della Croce rossa e del 118, anche i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante competenti per territorio.

L’elicottero dei VVF non è riuscito ad atterrare a causa del maltempo. Così il 23enne è stato trasferito in ambulanza fino al San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in attesa degli esami clinici.

Al momento sono in corso indagini per capire l’esatta dinamica e da quale fucile è partita la scarica di pallini.