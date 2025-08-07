S.Michele di Pagana, ripristinato il permesso di balneazione, a seguito delle analisi effettuate da ARPAL nei giorni scorsi

S.Michele di Pagana, ripristinato il permesso di balneazione, è stata revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a San Michele di Pagana, nel tratto interessato dal provvedimento sindacale n. 34 del 4 agosto 2025.

Le analisi effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure hanno restituito esiti pienamente favorevoli, con valori ben al di sotto dei limiti previsti dalla normativa per i seguenti parametri microbiologici:

Escherichia coli: <10 MPN/100 ml (valore limite: 500)

Enterococchi intestinali: 10 MPN/100 ml (valore limite: 200)

Il campione prelevato in data 6 agosto ha dunque confermato il ripristino della piena idoneità alla balneazione, consentendo la revoca delle misure precauzionali adottate nei giorni scorsi.

L’Amministrazione Comunale ringrazia ARPAL per la tempestività degli accertamenti e rinnova l’invito alla cittadinanza e ai turisti a consultare sempre i canali ufficiali per rimanere aggiornati sulla qualità delle acque e sulle eventuali misure in vigore.