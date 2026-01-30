S. Messa per la ‘Reginella Santa’: Beata Maria Cristina di Savoia

Domani sarà celebrata una Santa Messa Solenne alle ore 17.30 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a San Lorenzo al Mare (IM) in occasione della memoria liturgica della Beata Maria Cristina di Savoia, la “Reginella Santa”.

Beatificata nel Gennaio 2014 a seguito dell’autorizzazione da parte di Papa Francesco della promulgazione del decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione di Maria Cristina.

Ai fini della beatificazione la Chiesa Cattolica ha infatti considerato miracolosa la guarigione di Maria Vallarino, malata dal giugno 1866, da tumore maligno alla mammella destra e tumore incipiente alla mammella sinistra.

Vallarino rifiutò un intervento chirurgico, affidandosi all’intercessione della Venerabile Maria Cristina e ingerendo un frammento di tessuto appartenente a una reliquia “ex indumentis” della Venerabile con la conseguenza che il male cominciò a regredire subito e dopo una settimana era scomparso e Maria Vallarino morì 39 anni dopo senza recidive.

Nel corso della cerimonia religiosa, organizzata dall’Ispettorato della Liguria dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, oltre alla presenza di una reliquia della Beata posta alla venerazione dei fedeli sarà consegnato anche il Premio “Liguria Sabauda – III Edizione” conferito alla Guardia d’Onore iscritta ad una delle Delegazioni liguri che nel corso del 2025 si sia maggiormente distinta per aver preso parte in modo attivo e propositivo alla vita della propria Delegazione Provinciale, condividendone i principi ed evidenziandosi per aver fornito un sostegno tangibile alla pianificazione e alla realizzazione delle iniziative sociali, prodigandosi con lealtà, integrità e irreprensibilità.

L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (I.N.G.O.R.T.P.) nasce nel 1878 alla morte del primo sovrano d’Italia, quando i veterani delle guerre d’indipendenza decisero di prestare una guardia d’onore alle spoglie del Padre della Patria, per poi estendersi nel tempo a tutte le spoglie dei sovrani italiani.

Si tratta di un’associazione combattentistica, la più antica associazione combattentistica esistente in Italia, sottoposta direttamente al controllo del Ministero della Difesa e che porta avanti ancora oggi i valori del Risorgimento che hanno fatto l’Unità d’Italia.