“Rispettare gli spazi riservati alle persone disabili prima che un obbligo di legge è una attitudine che denota rispetto e civiltà. Purtroppo nei viali del San Martino capita di osservare come questa sensibilità ad alcuni manchi‼️”.

E’ il post pubblicato oggi su Facebook dal direttore generale del policlinico San Martino a Genova, Giovanni Ucci. Per ora sono state pubblicate solo due foto di auto abusivamente parcheggiate nei posti per disabili (con targa coperta) ma la “guerra agli incivili” su Facebook si è iniziata solo da poche ore.

“Non riuscendo sempre – ha spiegato Ucci – a far rimuovere per tempo gli automezzi sprovvisti di permesso e non avendo alcuno strumento amministrativo per sanzionare questi abusi, la direzione del Policlinico ha deciso di pubblicare quotidianamente qui le foto con targa oscurata degli automezzi che occupano impropriamente gli spazi riservati con l’auspicio di contribuire ad una riflessione che aiuti a cambiare certe cattive abitudini”.