S. Margherita Ligure, Pastine e Tarella entrano in FdI. Soddisfatti Balleari e Sartori

Giuseppe Pastine e Sandro Tarella, rispettivamente presidente e vicepresidente del Gruppo Albergatori di Santa Margherita e Portofino, entrano in Fratelli d’Italia.

A dare loro il benvenuto, il capogruppo regionale e coordinatore provinciale di FdI Stefano Balleari e l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori.

“Ho deciso di tesserarmi in Fratelli d’Italia – ha riferito il presidente Pastine – per portare il mio contributo nel campo dell’accoglienza convinto che il nostro Tigullio meriti l’impegno di persone come me che da generazioni sono al servizio dell’ospitalità”.

“Si tratta di due new entry importanti – ha spiegato il coordinatore Balleari – che certificano il consolidamento anche in Liguria di Fratelli d’Italia”.

“Due alti rappresentanti del mondo del turismo del Tigullio – ha aggiunto l’assessore Sartori – soddisfatti della ‘vision’ mostrata dal Governo Meloni e dal ministero del Turismo per tutto il comparto”.