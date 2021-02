S. Margherita Ligure, deposito abusivo di moto: 5 denunciati e sanzioni

Ieri i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rapallo hanno trovato in via Garibotti a Santa Margherita Ligure un deposito abusivo di ciclomotori e motoveicoli fuori uso in area non impermeabilizzata, esposta agli agenti atmosferici, nonché priva di sistemi di convogliamento, smaltimento e scarico delle acque reflue.

L’area, situata lungo il torrente “San Siro”, in zona boschiva, era gestita da una ditta della zona del Tigullio che si occupa di rivendita di motocicli e ciclomotori, riparazione e vendita usato.

I militari sono stati coadiuvati dai tecnici dell’Arpal, le cui analisi hanno confermato la presenza di sostanze pericolose.

Per tali motivi sono state denunciate a piede libero 5 persone, tutte ritenute responsabili a vario titolo di gestione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione.

È stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 5.000 euro per mancata tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.