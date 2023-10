S. Fruttuoso, rapina con coltello in supermercato: preso 36enne

Agenti della Polizia di Stato di Genova ieri mattina hanno arrestato un 36enne per il reato di rapina.

I responsabili della questura genovese non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

Il giovane, dopo essere stato sorpreso dalla cassiera nel tentativo di oltrepassare le casse senza pagare la merce, è stato raggiunto anche da altri due dipendenti che gli hanno intimato di fermarsi.

Vistosi alle strette, il rapinatore ha estratto un coltello a scatto con il quale ha minacciato i suoi oppositori per guadagnarsi la fuga.

L’intervento dei poliziotti delle Volanti ha permesso di rintracciare velocemente il malvivente in via Cellini ancora con il coltello addosso.

Gli agenti hanno inoltre recuperato la refurtiva: prodotti per l’igiene personale del valore di circa 30 euro.

L’indagato, per il quale vige la presunzione di innocenza sino a sentenza irrevocabile, è stato associato presso le camere di sicurezza della Questura a diposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto per questa mattina il processo per direttissima.