Russia 2018, risultati: sorprese Senegal e Giappone

Si apre con un risultato a sorpresa la sesta giornata dei Mondiali 2018 di Russia giocata ieri.

Colombia inaspettatamente ko contro il Giappone che alla Mordovia Arena di Saransk supera i sudamericani per 2-1.

E sempre per il Gruppo H il Senegal batte la Polonia per 2-1. Ma ieri torna in campo anche la Russia padrona di casa (per la seconda partita dei gironi) che supera l’Egitto per 3-1, praticamente mettendo già in cassaforte il passaggio agli ottavi.

Risultati abbastanza a sorpresa tranne quello della Russia che, dopo un periodo pre Mondiale difficile, è partita molto forte e sta facendo sognare i propri tifosi.