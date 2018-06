Russia 2018, ottavi: Francia-Argentina e CR7

Tornano i Mondiali di Calcio dopo una giornata di sosta con gli ottavi di finale.

Alle 16, a Kazan, ci sarà Francia-Argentina, una potenziale finale. Le speranze di Messi contro i sogni di Pogba, Mbappé e Griezmann. Sarà anche una serata stellare perché gli incroci tra potenze continueranno alle 20 a Sochi: Cristiano Ronaldo troverà sulla sua strada due mastini come Godin e Gimenez per un Uruguay-Portogallo infuocato. La difesa uruguaiana è l’unica ancora imbattuta in Russia, una sfida in più per CR7.